Cafés Alzheimer dans les villages, pour une écoute, près de chez soi

Le Café Alzheimer de Blaton (entité de Bernissart) n'a que quelques mois d'existence mais il a déjà des fidèles. Des patients et leurs proches mis aussi des personnes qui veulent apporter leur soutien et qui se sentent concernés par la maladie. "Ma mère est morte en 2012, elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer; malheureusement, à l'époque, il n'y avait rien comme soutien dans le village, il fallait aller dans les grandes villes et quand on travaille, ce n'est pas évident. On est certainement passé à côté de beaucoup de choses sur cette maladie qui fait peur à beaucoup", raconte une des participantes.

Cette peur, elle est bien connue des organisateurs de l'Alzheimer café. Sylvie Demierbe est infirmière et animatrice bénévole de l'Alzheimer café de Bernissart: "Quand ça arrive on est dans le déni, on se dit ce n'est pas possible, pas à moi... et donc ils cherchent des solutions. Je pense que le café Alzheimer peut permettre aux gens et aux aidants de poser les questions que l'on n'oserait pas poser à un médecin.