Cadastre du bruit en Wallonie : « Ba-bam ba-bam, des quatre heures du matin, vous êtes réveillé »

Le bruit est partout mais, surtout, le long des routes, des lignes de train et autour des industries. Alors, la Wallonie s’apprête à mettre à jour sa cartographie du bruit. Elle suit en cela une directive européenne qui spécifie que, tous les cinq ans, les niveaux de bruit doivent être mesurés et compilés.



Depuis dix ans, un point noir se situe en bordure du ring de Charleroi. Mais force est de constater que, malgré les analyses et les mesures mises en œuvre, il reste du travail.



La maison de Jean-Pierre Dandois se situe juste sous le pont du R3 à hauteur de Montigny-le-Tilleul. Chaque passage de poids lourd est une petite détonation : "Ça commence quand les transporteurs se remettent en route vers 03h30-04h00 et jusque 07h00 c’est ba-bam, ba-bam, ça n’arrête pas… C’est énervant… C’est tout simplement énervant. La journée ça peut encore aller mais, là il faut venir à 04h00 du matin quand il fait bien calme dans la vallée, et puis ce sont les coups de canon qui commencent. C’est ça qui est embêtant : les pics, ça vous réveille bien sûr. En hiver, on dort encore avec la fenêtre fermée mais, en été, à 04h00 du matin, il faut fermer la fenêtre."