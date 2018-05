Mauvaises odeurs à Quaregnon et Saint Ghislain: les riverains sont à bout

Les riverains de Quaregnon et de Saint Ghislain disent stop aux mauvaises odeurs. Ils ne supportent plus les nuisances olfactives qui émanent de la station d’épuration de l’intercommunale IDÉA, située à Wasmuël. Cette station, présentée comme un modèle du genre, sèche des boues...depuis l'été dernier. Objectif : réduire les coûts de transports et en faire des pellets pour le chauffage. Mais le processus est odorant.

Les riverains en ont plein les narines. Ils l’ont fait savoir hier lors d’une réunion publique.