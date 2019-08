C'était le "Woodstock belge", Amougies se souvient 50 ans plus tard

Cinquante ans plus tard, Amougies s’apprête à célébrer l’anniversaire. Au programme : un concert à l’aérodrome du village ce samedi, là où s’était déroulé le festival de 69. Et jusqu’à dimanche, une exposition mise en place par quelques passionnés à la Maison des Randonneurs au sommet du Mont de l’Enclus.

Yves fait partie de ces passionnés. Il était présent lors de la première journée du festival. "Je me souviens bien de Collosseum et Ten Years After mais je n’ai pas assisté à la suite des festivités. J’ai donc dû louper Pink Floyd le lendemain", sourit-il. Tout n’était toutefois pas perdu puisque la grande histoire de la musique allait durablement marquer l’histoire familiale du jeune hippie de l’époque. "C’est en effet là que j’ai rencontré mon épouse, la fille du fermier qui avait prêté sa prairie pour l’installation du chapiteau."

"Une affiche plus intéressante qu’à Woodstock"

Bernard aussi a vécu de près l’événement. "En passant par hasard, on a vu les camions. C’est le fermier qui nous a dit qu’un festival allait se dérouler. On est donc restés." Six jours au total dans une ambiance qu’il décrit comme très conviviale. "Il n’y avait pas de drogue, hormis un joint ou l’autre. Pas de violence non plus", poursuit notre interlocuteur. Côté musique, c’était assez pointu. "Il fallait s’y connaître pour apprécier". Mais Bernard ose le dire tout haut. "Je pense que l’affiche d’Amougies est au niveau qualitatif plus intéressante qu’à Woodstock."

Mieux ou pas qu’à Woodstock, peu importe pour les Amougiens. Ceux qui l’ont connu restent fiers d’avoir pu accueillir un festival de cette ampleur dans leur village.