C'est parti pour la Grande Roue des Barrages de l'Eau d'Heure !

Elle est prête pour accueillir dès 9 juin, ses premiers touristes. Elle, c'est la grande roue installée sur le site de la Plate Taille, aux Barrages de l'Eau d'Heure. Un mastodonte d'acier, qui trone à 45 m de hauteur et qui peut emmener pres de 160 personnes à la découverte d'un point de vue et d'un paysage unique. Et pourtant cette attraction a failli ne jamais recevoir son agrément. Jean Francois Baelden, déja promoteur du Crocodile Rouge sur le même site a été prié de se mettre en conformité avec les attractions proposées avant d'obtenir le feu vert pour l'exploitation.... Il s'en explique : " Cà n'a pas été une mince affaire, mais cette fois ci nous avons reçu tous les agréments et surtout le contrôle de certification des experts AIB Vincotte pour la Grande Roue. Les scellés sont levés et nous sommes enthousiastes à l'idée d'accueillir nos premiers touristes sur cette attraction dès ce mercredi. "

La Grande roue est la propriété d'un forain bruxellois, René Buefkens, un amateur d'attraction de ce type, qui possède également la Grande Roue installée à Anvers. Un partenariat entre ces deux entrepreneurs et l'asbl qui gère la Plate Taille, a conduit à l'installation de cette nouvelle attraction.

"Elle est blanche, elle trône dans le ciel et la vue à 45 mètres de haut est imprenable. Nous avons maintenant notre Tour Eiffel !"

Le promoteur s'émerveille. La Grande Roue des Barrages, qui a jadis tournoyé dans l'air de Marseille, est désormais l'une des attractions estivales de la région.

Evidemment, si le vertige vous accompagne dès que vous montez un escabeau, mieux vaut rester au sol.