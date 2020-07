Bus des TEC: il n'y a plus de limite de passagers à bord à partir de ce 1er juillet

C'est une des mesures qui avaient été instaurées au plus fort de l'épidémie de coronavirus, et elle prend fin ce premier juillet: la limitation du nombre de passagers à bord. Désormais, toutes les places assises et " debout " pourront être occupées. Cependant, les voyageurs sont priés de continuer à embarquer par l'arrière du véhicule, et de porter un masque (ou en tous cas de se couvrir le nez et la bouche) que ce soit aux arrêts de bus ou dans les véhicules. Une mesure obligatoire, donc, et ce, dès l’âge de 12 ans. En l'absence de masque, l'accès au bus pourrait vous être refusé.

Notez que la vente des tickets de bus est toujours suspendue à l'intérieur du bus. Les voyageurs peuvent acheter leur titre de transport via l'e-shop, les automates, les espaces TEC (moyennant paiement électronique) ou certains commerces de proximité qui proposent des tickets sans contact. Les TEC précisent que le nettoyage des véhicules continue par ailleurs d'être renforcé.