Bruxelles : l'exposition Monet, bijou technologique des Carolos "Dirty Monitors"

Après son passage à Barcelone, l'exposition "Monet, l'expérience immersive" ouvre ses portes ce jeudi dans la galerie Horta à Bruxelles. Derrière cette plongée dans l'oeuvre du peintre impressionniste, on retrouve une société carolo : "Dirty Monitor". Elle est spécialisée dans la projection d'images numériques et vidéos en 3D et elle avait déjà signé une exposition Van Gogh il y a peu. Le succès de cette petite entreprise pourrait peut-être maintenant lui ouvrir les portes des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin en 2022.



A la frontière entre l'art et la technologie, entre l'impressionnisme et la réalité virtuelle, la société Dirty monitor continue son développement avec de nouveaux défis et de nouveaux marchés. Son savoir-faire consiste à projeter, sur des surfaces immenses, des images et des vidéos numérisées en 3D. C'est le cas pour l'exposition consacrée aux peintres Van Gogh et Monet qui rencontrent un franc succès. Selon Orphée Cataldo, CEO Directeur de Création & Technique de Dirty Monitor, "Il y a vraiment une tendance depuis quelques années et on voit qu’il y a une demande du public. Et donc on est très sollicité. Notre exposition Van Gogh voyage dans le monde entier. Elle vient de terminer en Chine, il y en a une en Angleterre et elle va aller à Tel Aviv."



Ce succès n'échappe pas aux créateurs d'événements. Et les organisateurs des prochains jeux olympiques d'hiver ont été impressionnés par le savoir-faire de la société qui a son siège sur les quais de la Sambre à Charleroi. Arnaud Meulemeester, attaché commercial, explique : "Le comité olympique a été visiter cette expo et il a été impressionné. Et, dans ce contexte-là, vu que la mission princière approchait, l’ambassade a pu nous organiser une rencontre avec les responsables de la partie opening and closing ceremony du comité olympique."



Un succès d'entreprise qui se traduit aussi par les chiffres : la barre des deux millions d'euros de chiffre d’affaires a été dépassée par la PME carolorégienne.