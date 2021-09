Ecoutez ici le reportage aux vergers de Brunehaut - 08/09/2021 Ca y est, les pommes sont bien rouges sur leurs arbres. Il est donc l'heure de la cueillette dans les vergers. Jusqu'au 15 novembre, les producteurs doivent attraper pommes et poires. Et pour ces dernières il faudra être rapide. En une semaine, elles devront toutes être déccrochées. Sinon, elles seront trop mures. Et il ne faut pas en gâcher car la saison est loin d'être exceptionnelle.