Brunehaut: "Exposer dans une étable, ça change des galeries ou du musée!"

Prenez une ferme-brasserie "dans son jus". Invitez-y des artistes, pour qu'ils fassent vivre les lieux, et côtoient au passage un public différent de celui des musées ou des galeries. C'est le concept proposé par Marion et Arnaud, un couple installé dans le petit village de Guignies. Leur initiative s'inscrit dans le prolongement de "L'Art dans la Ville", une grande expo à ciel ouvert, qui se tient tout ce mois d'octobre à Tournai.

10 images Marion, locataire "permanente" de la ferme et cheville ouvrière de l'expo © Cleg

Nous passons les voir à quelques heures de l'ouverture officielle. A la ferme, quatre artistes peaufinent leur salle d'expo. Perchée sur un escabeau, Philomène se débat avec des fils électriques, des multiprises. Eclairer ses œuvres, dans ce qui devait être une ancienne étable...c'est compliqué. Mais Marion Trentesaux, qui habite sur place, avait prévenu tous les artistes. "Ah ça, c'est sûr: on n'est pas dans une galerie, donc ils doivent se débrouiller pour accrocher leurs oeuvres, gérer les lumières...En même temps, ça les pousse à être créatifs!"

10 images Emmanuel et son travail sur la peau © Cleg

Chacun a trouvé ses propres astuces. Robin, un calligraphe lillois, exploite chaque poutre, chaque rai de lumière. Il joue avec les failles dans les murs, plutôt que de tenter de les masquer. "J'ai déjà exposé dans des lieux qui sortent de l'ordinaire, mais dans une ferme c'est la première fois". Il est enthousiaste, à l'idée de croiser de nouveaux publics, des Belges, et de "faire son métier" tout simplement, après de longues périodes de confinement.

10 images Robin, calligraphe © Cleg

Dans l'aile d'en face, Emmanuel, expose ses œuvres sur ...des casiers de bière. Ils sont plusieurs à faire comme lui. "Hé oui! c'est une ancienne ferme-brasserie, alors autant faire avec ce qu'on trouve sur place! Il faut respecter le lieu, miser sur le naturel". Sa spécialité? Le travail sur la peau, ses craquelures, ses veines, qu'il tente de reproduire, avec de l'argile (n'ayez crainte...pas de matériau humain dans cette expo...!) Il est installé dans une écurie, toute en longueur, au fond de laquelle Magali accroche ses toiles, ses dessins, à de très vieilles chaînes. "On profite de tout ce qu'on trouve, ça n'a pas de sens de ramener du neuf"

10 images Magali, artiste-peintre-dessinatrice © Cleg

Ce qu'elle apprécie dans cette "résidence d'artistes"? La générosité, et l'ouverture. "Sans dénigrer les galeries, bien sûr! Mais on est dans quelque chose de beaucoup plus accessible, moins mercantile. Je pense que cela peut convenir à des publics très différents. Des personnes qui ne sont peut-être pas habituées aux musées, aux galeries, justement. Des gens qui habitent le village, des classes aussi...tous types de publics!"

10 images © Tous droits réservés

Dans la cour de la ferme, Françoise a les mains pleines de terre. Elle est occupée à façonner un four en torchis. A l'intérieur du four en construction se trouve, cachée sous de la paille, une de ses sculptures. "Trop grande pour rentrer dans un four classique". Ce n'est pas une erreur, c'est une expérience, pour notre céramiste. "Je vais cuire sur place. C'est la première fois que je fais ça. D'habitude je travaille tout petit. Marion m'a proposé de faire ça en grand". Le public pourra participer à la construction du four, en étalant du torchis pour masquer la paille. Puis viendra le grand moment, celui de la cuisson. "La pièce maîtresse sera visible après , ce sera une surprise".

10 images Françoise et son four-sculpture © Cleg

Françoise forme un duo "terre et feu" avec Marion. C'est elle qui a réalisé la pièce de deux mètres de haut, semblable à un tothem en terre cuite, au beau milieu de la cour. "Cette pièce a été cuite à la briqueterie de Barry, ici tout près". Un lieu qu'elle connaît bien, pour l'avoir fréquentée il y a une dizaine d'années. Et qu'elle affectionne. "On peut le dire, j'ai vraiment une brique dans le ventre!", s'exclame-t-elle en riant. Plus sérieusement, elle tient beaucoup à l'articulation entre le monde industriel et la culture. "C'est pour cela aussi que vous retrouvez un peu partout du matériau qui vient de la briqueterie, de la brique pilée, du porphyre".

10 images Une "méduse" en verre © Cleg

A la ferme Allard, on a le sens du détail. Pour s'en convaincre totalement, direction les greniers, un escalier (très raide, attention!) plus haut. Les artistes installés ici donnent au verre des formes improbables. "Cette pièce je l'ai surnommée la méduse", nous confie Marion. Le vent qui entre par une fenêtre fait onduler des voiles translucides, accrochés à la charpente. "Pour profiter de cette installation, les visiteurs peuvent s'asseoir sur les petits coussins", précise notre guide.

10 images Une installation à traverser © cleg

L'expérience la plus déroutante, c'est sans doute d'oser traverser les "console-moi". "Ce sont des tissus sur lesquels sont imprimés des photos", explique Marion. "En les traversant on sent comme une caresse sur le visage". Ode à la douceur, un travail de l'artiste sur ses insomnies, nous explique Marion. "Tout n'est pas encore terminé, il y a des photos à la feuille d'or aussi..." On l'aura compris: il faut quelques heures pour profiter des quatorze mini-expos, rassemblées à la ferme. En cas de coup de barre, direction la grange, où Arnaud (le compagnon de Marion) attend les visiteurs dans sa caravane rouillée, pour une soupe revigorante. Et peut-être une pause cocooning, dans une atmosphère hors du temps., entre des jeux anciens, un accordéon et un sombrero.

10 images Arnaud dans sa caravane fétiche © Cleg

