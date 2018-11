Braquage chez Newrest Servair à Gosselies: peine réduite à huit ans pour Rachid Toto en appel

Condamné à une peine de dix ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Charleroi pour un braquage chez Newrest Servair à Gosselies perpétré en avril 2017, Rachid Toto a finalement écopé de huit ans de prison devant la quatrième chambre correctionnelle de la cour d'appel du Hainaut ce mercredi. La cour a confirmé les autres peines, sauf la peine de six ans infligée à un ancien employé de l'entreprise qui avait informé les braqueurs. Cette peine de six ans est en effet réduite à cinq ans avec un sursis de cinq ans pour ce qui excède quatre ans de prison.



Des parfums, de l'alcool et des cigarettes, destinés aux commerces Duty free de l'aéroport de Charleroi, avaient été volés pour un butin de 150.000 euros.