Braine-le-Comte : un prof rafistole des ordinateurs pour ses élèves

Le casse-tête des écoles : ces 28-29-30 octobre, les cours vont devoir se faire à distance. Que faire avec les élèves qui n’ont pas de PC ? Un professeur du CEFA Saint Gabriel a décidé de réparer des vieux portables et de les mettre en location.

Depuis quelques mois, ce prof de sciences et de mathématiques est devenu le "référent informatique" de l’établissement "pour le moment, cela me demande beaucoup de boulot" admet-il. L’enseignant s’est rendu compte que des élèves ne sont pas correctement équipés pour suivre un cours à distance "certains étudiants ne possèdent qu’un GSM, cela ne suffit pas. Il faut au minimum un ordinateur portable pour y arriver."

PC à louer : 50€ l’année

Laurent Michel a donc décidé de réparer des vieux PC "c’était en mars dernier, lors du confinement, j’étais chez moi et je tournais un peu en rond. Pour m’occuper, je me suis dit que j’allais lancer un appel Facebook à toutes les personnes qui avaient un portable chez eux et qui n’en faisaient rien. Ça a super-bien marché."

Au total, l’enseignant réussit à rafistoler une 30 aine de machines pour ses élèves. Les PC sont disponibles à la location : 50€ l’année. Pourquoi ne pas les mettre à disposition gratuitement ? "On s’est dit qu’il faut responsabiliser un minimum les élèves. Nous ne faisons aucun bénéfice, l’argent sera réinjecté dans l’amélioration du matériel : remplacement de batterie, etc.."