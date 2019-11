Braine-le-comte : le Grand Bois sera Commun

La nuit a été courte pour David Nerinckx, l’un des initiateurs du projet, il a visiblement bien fêté cela, " c’est une énorme victoire parce que tout dépendait de la concrétisation de l’achat." C’est désormais chose faite, il n’y a pas encore de compromis en bonne et due forme, mais le bois a été mis "sous option" en quelque sorte "le propriétaire a retiré le bien de la vente et quelqu’un va se porter garant pour la coopérative." Il y a encore pas mal de démarches administratives à effectuer : la coopérative doit encore se constituer, elle doit aussi récolter les fonds " nous avons atteint la somme demandée, mais il ne s’agit pour l’instant que d’engagements de la part des futurs coopérateurs. Tout cela va prendre 3-4 mois environ."

A quoi va ressembler le Grand Bois Commun ?

Le Grand Bois Commun sera divisé en 2 parties : une grande réserve naturelle couvrant environ 70% de la surface et une partie "activités". Concernant cette partie "activités", rien n’est encore concret " il pourrait y avoir de l’agriculture décarbonée, on a des projets de vergers ou maraîchages participatifs, on a des projets d’habitats légers où les habitants pourraient se reconnecter à la nature. Des idées, il y en a plein, on fera le tri et une décision sera prise collectivement."

Une chose est sûre, le bois sera ouvert au grand public : la coopérative compte créer des chemins pour pouvoir s’y balader.