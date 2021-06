Braine-le-Comte : la série télé "1985" se tourne dans le bois de la Houssière

Une série coproduite par la télévision flamande VRT et la RTBF, baptisée 1985 et qui sera consacrée aux tueurs du Brabant, est en cours de tournage. Elle évoque l’histoire de ces criminels qui ont effectué des braquages sanglants dans les années 1980 et qu’on n’a d’ailleurs jamais retrouvés.



A un moment donné, l’enquête avait mené la police dans le bois de la Houssière à Braine-le-Comte. Et, pour les besoins de la série, on va donc vivre une forme de reconstitution historico-fictive sur place ce mardi.



Le tournage des huit épisodes est prévu jusqu’en octobre pour une diffusion programmée au début de l’année 2023 à la RTBF et la VRT.