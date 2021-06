Braine-Le-Comte : des encouragements dans les plumiers des élèves

Comment augmenter la confiance en soi des élèves, en période d’examens ? Diminuer leur stress ? Des bonnes pratiques commencent à se propager dans les écoles. Exemple : les crayons personnalisés, pour encourager l’élève pendant toute sa session. Nous avons rencontré une équipe qui "bricole", chaque année, du matériel "qui rebooste".

5 images Camille et Nicolas, élèves à l'ITSG de Braine-Le-Comte © Charlotte Legrand

Ce n’est qu’un crayon ordinaire, mais il semble avoir un pouvoir magique. En sa présence, Camille se sent plus forte, plus confiante, plus à même de réussir ses examens. Et pourtant ! Camille, le stress, ça la connaît…"Depuis toujours", confirme Sylvie, sa maman. "Elle a été extrêmement stressée au CEB, et ça recommence…" Camille ressent toute une série de symptômes : "j’ai une boule dans la gorge, dans le ventre aussi… Je suis mal !" La jeune fille est en deuxième année à l’Institut Saint-Gabriel (Braine-Le-Comte), dans une classe d’intégration comme on dit. "Cela signifie que certains élèves bénéficient d’un accompagnement plus personnalisé, pour les aider à surmonter leurs difficultés", résume Cécile Huart, logopède.

5 images L'équipe d'intégration (de gauche à droite: Laurie, Cécile, Sonia) © charlotte legrand

Depuis plusieurs années, elle et ses collègues fabriquent des objets "qui motivent", sortes de petits gris-gris pour accompagner les élèves, dans les moments plus stressants. "Ici, nous avons les fiches, avec le nom de chaque élève, pour qu’il sente vraiment que ça lui est destiné". Les messages sont tout en couleurs, ponctués d'"émoticôes" et surtout de phrases positives. "Aie confiance, reste zen, tu es génial !" "N’oublie pas de te relire, tu peux le faire ! Je crois en toi" L’équipe a aussi réalisé des crayons personnalisés. "Chaque fois, pareil : le nom de l’élève et une petite phrase pour l’aider, lui dire que ça va bien se passer. Il faut rester motivé, y croire et on peut déplacer des montagnes". Laurie Dessaint, enseignante, constate que le degré de stress est très variable d’un enfant à l’autre. Certains jeunes donnent même l’impression de n’en avoir "rien à faire", de leur session. "Cela peut cacher du stress, chez ces élèves-là aussi, même s’ils ne le disent pas".

5 images Des fiches personnalisées © Charlotte Legrand

Pour Sonia Coulisse, logopède, offrir ces petits "cadeaux" c’est aussi prouver aux enfants qu’on les soutient. "Certains sont totalement livrés à eux-mêmes. Parfois parce que les parents travaillent beaucoup, ils ne sont pas souvent là, d’autres ne sont pas suivis, tout simplement… Or un enfant qui est accompagné va mieux réussir, plus facilement en tout cas. Il aura plus envie d’étudier, etc." Ces messages sont aussi, pour elle, un peu d’humanité, qu’on offre à des jeunes "en panne de confiance", ou très anxieux. "Cette année-ci sans doute encore un peu plus que d’habitude, je pense ! Car les cours ont été fort perturbés, ils se demandent s’ils sont prêts, comment ça va se passer… Il faut rassurer, rassurer, rassurer…"

5 images Sylvie, la maman de Camille © Charlotte Legrand

Pour Camille, le prochain "gros examen", c’est EDM (Etude du Milieu). Nicolas passera math dans quelques heures. Est-ce que ça les aide, d’avoir ce petit crayon dans leur trousse ? "Moi, je le sors dès que l’examen commence ! Et je le regarde. Ça peut paraître bête, mais je trouve ça hyper rassurant. Franchement, ça m’aide", nous dit Camille. Elle a d’ailleurs déjà montré le crayon à toute sa famille, grands-parents compris, nous souffle sa maman. "Ça montre à quel point ça la motive!". Nicolas, lui, trouve que l’initiative devrait se propager dans d’autres classes, d’autres écoles. "Ça fait du bien de se sentir soutenu, de savoir qu’on pense à moi". Cécile, Sonia et Laurie accompagnent des enfants de plusieurs écoles. Ceux de l’Eepsis, notamment, une école spécialisée située à Horrues. Eux aussi ont reçu leurs petits crayons et des fiches "qui donnent la banane". "Ça ne résoudra pas tout, bien évidemment ! Mais s’ils reprennent confiance en eux, c’est déjà une sacrée base", conclut Cécile.