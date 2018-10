Boussu: vers une rénovation de la gare

La gare de Boussu est mal en point. Un projet de rénovation est dans les cartons depuis déjà pas mal de temps. Il vient de franchir une nouvelle étape: la société Archi Vision a été désignée pour piloter toute la rénovation.

Archi Vision a 39 jours pour faire des propositions à la commune de Boussu. Il s'agit d'améliorer le confort, la sécurité, refaire la conciergerie et la salle des pas perdus. Le tout pour un budget de 500.000 euros.

En mars de cette année, la SNCB et la commune de Boussu ont passé un accord: la gestion de la gare et de ses abords ont été cédés à la commune. L'accord est valable 50 ans.