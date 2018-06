Bouffioulx : trois Diables Rouges dans la cour de récré

Effervescence ce vendredi matin dans la petite école communale de Bouffioulx Hayettes, près de Charleroi. Trois Diables Rouges sont venus en visite car les élèves de 3e et 4e primaires font partie des gagnants du concours "Ecoles endiablées" lancé par nos collègues de Ouftivi. Un jeu dont l'objectif était de faire la promotion des familles d'accueil. Ces dernières sont trop peu nombreuses et trop d'enfants sont encore placés en institution. Il s’agissait donc d’un projet pédagogique de fond mené dans l'école avec, à la clé, cette récompense offerte par nos joueurs de foot nationaux : Michy Batshuayi, Thomas Meunier et Laurent Ciman.

Tiziana Antonioni, institutrice, raconte : "Les enfants sont arrivés un matin en ayant entendu que Ouftivi proposait de faire un concours sur les familles d’accueil. Donc fatalement, ils m’ont proposé ce concours et j’ai accepté. On a rassemblé toutes leurs idées et on a créé des affiches ainsi qu’une vidéo."

Laurent Ciman est le régional de cette visite et le Diable Rouge farciennois apprécie cette pause dans sa préparation, particulièrement pour aller à la rencontre des enfants : "C’est une action qui nous touche au cœur et pour laquelle on a envie d’être présents et de montrer qu’on est là pour les enfants. C’est certain qu’on doit faire attention à ce qu’on dit et à l’image qu’on montre. Parce qu’on sait très bien qu’il y a des plus jeunes qui nous regardent et qui prennent exemple. "

Après une grosse heure de discussions et de jeu, place aux inévitables dédicaces et aux selfies. Le tout dans la bonne humeur et avec des dizaines de sourires dont ceux des trois Diables Rouges.