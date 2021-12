Boue et routes glissantes: les agriculteurs priés de nettoyer les chaussées

C’est la saison des récoltes. Une période intense. Les tracteurs ramènent de la terre sur les chaussées. Avec la pluie, elle se transforme en boue. Le sol devient glissant. Cela peut s’avérer dangereux pour les automobilistes. Les agriculteurs doivent nettoyer les routes après leur passage. C’est le règlement mais il arrive que la police reçoive des plaintes de riverains. Dans ce cas, elle tente d’obtenir l’identité de l’agriculteur. Elle lui demande de faire son devoir. Si ce n’est toujours pas fait, les pompiers sont appelés à faire le ménage.

Mais attention à la facture

Le coût de l’intervention peut s’élever à 350 euros, voire plus. Une somme que les agriculteurs doivent sortir de leur poche. Cela dit, il faut leur laisser un peu de temps pour terminer leur travail et faire le nécessaire, "certaines personnes nous appellent dès qu’il y a un peu de boue. Cela ne met pas à mal la sécurité des conducteurs. On intervient parfois pour pas grand-chose", explique Olivier Vanzeveren, le capitaine de la zone de secours Wallonie-picarde. Les automobilistes doivent aussi s’adapter à la situation et réduire leur vitesse.