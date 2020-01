Borinage: plus de 7% des conducteurs contrôlés avaient bu ou consommé de la drogue

La police boraine vient de révéler des chiffres étonnants. Des chiffres qu'elle qualifie même d'inquiétants: lors de son dernier contrôle d'alcoolémie au volant, ce week-end, plus de 7% des conducteurs contrôlés étaient positifs à l'alcootest ou au test de drogue (7,3% exactement). Les policiers sont d'autant plus interloqués que ces contrôles étaient annoncés. 452 conducteurs ont ainsi été contrôlés. 23 roulaient sous l'influence de l'alcool (essentiellement des automobilistes d'une quarantaine d'années) et 9 sous l'influence de la drogue (davantage de jeunes).