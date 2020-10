Borinage: des mesures pour éviter la consommation de "gaz hilarant"

Les communes prennent des mesures pour lutter contre une drogue en vogue chez les jeunes: le protoxyde d'azote, aussi appelé "gaz hilarant". Frameries vient d'adopter des dispositions pour éviter qu'il soit trop facile de s'en procurer, rapporte la Dernière Heure.

Ce gaz est contenu dans des petites cartouches en inox. On s'en sert normalement en cuisine pour les siphons à crème, il transforme la crème liquide en chantilly. Mais il est de plus en plus souvent détourné par des consommateurs, souvent jeunes, qui recherchent des sensations d'euphorie en l'inhalant. Le protoxyde d'azote est devenu une drogue facile, pas chère et à la mode et on trouve un peu partout dans les magasins, alors qu'il y a quelques années, les cuisiniers, pour s'en procurer, devaient s'orienter vers des boutiques ou dans des rayons spécialisés pour mettre la main sur les précieuses cartouches à insérer dans leur siphon.

Conséquences, partout en Belgique, les communes prennent des mesures. Dans le Borinage par exemple, Boussu, Colfontaine, Quaregnon et St Ghislain ont déjà adopté un nouveau règlement. Frameries vient de le faire. L'inhalation de ces petites cartouches est désormais interdite sur la voie publique. Leur vente l'est aussi, de 22 h à 6h du matin, et les débits de boissons ne sont plus autorisés à en vendre. A la clé, en cas d'infraction: une amende pouvant atteindre 350 euros.

Rappelons que, comme l'explique le centre anti-poison (070/245.245), "l’utilisation répétée (plusieurs fois par mois) de gaz hilarant peut entraîner une déficience en vitamine B12 avec des symptômes neurologiques persistants".