Les radars ont chauffé, ces derniers jours, à Quaregnon et à Boussu. Entre le mardi 10 et le mardi 17 juillet, la Zone de Police Boraine a placé deux LIDAR, deux radars mobiles dans des rues où il y a beaucoup d'excès de vitesse : la rue Paul Pastur, à Quaregnon, et la rue de Dour, à Boussu.

Résultat : plus de 2.600 conducteurs flashés, en une semaine. Et un total de 175.000 euros d'amende.

La Police boraine prévient : ces radars mobiles seront de retour au mois d'août.