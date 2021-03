Bois-du-Luc à La Louvière : ouverture de la saison touristique 2021 dès ce 1er avril

La crise sanitaire, déclenchée en 2020 et marquée par la règle de distanciation sociale, a paradoxalement rapproché l’équipe de guides du Bois-du-Luc du public individuel. En temps normal, seule la visite audioguidée était proposée aux individuels. Mais, face aux exigences d’encadrement liées à la crise, une visite guidée s’est mise en place pour le public francophone. Et les visiteurs se sont montrés ravis de profiter de cette plus-value incontestable à une période où l’on souffre tous du manque de contacts humains. Cette heureuse expérience a abouti à rendre structurelles ces visites guidées durant les week-ends de la saison touristique. Cette dernière s’échelonne dorénavant du 1er avril au 30 septembre et non plus du 1er mai au 31 octobre, ce qui permet au public de visiter le Bois-du-Luc durant les week-ends des vacances de Pâques. Car les visites guidées sont proposées les samedis et dimanches à 10h30 et 15h00 et se font sur réservation en respect de la jauge autorisée du moment. Des rendez-vous qui, en plus, sont gratuits chaque premier dimanche du mois. En semaine, le public individuel est invité à effectuer une visite audioguidée mais il lui est loisible de personnaliser son expérience en faisant préalablement appel à un guide pour une visite guidée sur demande.

Mystère au Carré : un jeu d’orientation au cœur d’un village minier unique en Europe Bois-du-Luc : ouverture de la saison touristique 2021 dès ce 1er avril - © Bois-du-Luc Construite au milieu du 19e siècle pour attirer et retenir la main d’œuvre, la cité " Les Carrés " constitue un véritable arrêt sur image d’une époque révolue. Elle fascine et attire aujourd’hui un tout autre public que l’on souhaite cette fois retenir non plus pour s’adonner à des tâches laborieuses mais pour prendre plaisir à découvrir cette facette de l’histoire. " Mystère au Carré " défie les visiteurs à se repérer dans le village minier. Le but du jeu est de rallier plusieurs lieux emblématiques du quartier en résolvant des énigmes basées sur l’observation et la déduction. Il faut aussi décrypter des rébus pour trouver le mot mystère et ainsi plonger dans l’histoire étonnante de Bois-du-Luc tout en s’amusant. Le jeu d’orientation est édité en français et néerlandais. Il est disponible à l’accueil au prix d’un euro.

Activité extérieure : le parcours à vélo Bois-du-Luc : ouverture de la saison touristique 2021 dès ce 1er avril - © Bois-du-Luc Autre activité à découvrir cette année : parcourir un circuit alliant nature et culture en enfourchant son propre vélo ou l’un des vélos dont la location est possible sur place. La balade thématique " Le patrimoine Unesco Louviérois " est téléchargeable sur le site www.vhello.be et passe par le Bois-du-Luc avant de longer le canal jusqu’à l’ascenseur n° 3 de Strépy-Bracquegnies via les étangs de Strépy-Thieu.

Bois-du-Luc : ouverture de la saison touristique 2021 dès ce 1er avril - © Bois-du-Luc Recommandations et mesures prises en raison de la pandémie du coronavirus covid-19 :

+ Les visites doivent être réservées par e-mail (info@boisdulucmmdd.be) ou par téléphone (064/28.20.00).

+ Le port du masque est obligatoire dans les espaces ouverts et fermés du musée.

+ Il est demandé de respecter la distanciation physique requise d’1m50.

+ Du gel désinfectant est mis à disposition à l’entrée, et à différents endroits du musée.

+ Les toilettes sont accessibles : celles-ci sont nettoyées régulièrement, ainsi que les éviers ou les lieux sensibles.

+ La cafétéria est fermée mais la boutique est accessible.



Le Musée de la Mine et du Développement Durable de Bois-du-Luc est accessible du mardi au vendredi de 10h00 à 17h00. Le week-end : de 10h00 à 18h00. Les coordonnées téléphoniques sont le 064 28 20 00.