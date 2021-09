Bois du Cazier à Marcinelle : identification historique des victimes anonymes de la catastrophe de 1956

Depuis la catastrophe du charbonnage du Bois du Cazier à Marcinelle survenue le 8 août 1956 qui a fait 262 victimes, 17 mineurs ne sont toujours pas identifiés et ils reposent donc anonymement au cimetière de Marcinelle. Mais aujourd’hui tout redevient possible puisqu’une opération sans précédent d’identification des corps est sur le point de débuter. Tout est parti d’un citoyen italien, Michele Cicora. Michele a quatre ans quand son papa, Francesco, décède dans la mine du Bois du Cazier sans que l’on puisse identifier son corps. Il va alors faire une promesse à sa mère : ramener la dépouille auprès d’elle en Italie. Cette mission devient le moteur de son existence et, en 2019, il lance une requête officielle d’identification auprès des autorités italiennes et belges.

65 ans après la catastrophe, les techniques d’identification ont évolué, notamment au niveau des analyses de l’ADN. Christian Decobecq est le directeur de la cellule identification des victimes de la police fédérale. Il explique comment va se dérouler concrètement l’opération d’exhumation : " Il y aura d’abord une approche mécanique avec une pelleteuse qui va gratter le sol mais qui va gratter cinq à dix centimètres de terre avec la grue de la protection civile. Et lorsqu’on arrivera au cercueil, on passera à une excavation, une exhumation manuelle. On va commencer avec des pelles et lorsqu’on arrivera près des ossements, ce sera avec la truelle pour retirer ossement après ossement. Et les terres qui seront retirées seront tamisées pour récupérer tout ce qui est petit comme les petits os, les osselets de type doigts, orteils, etc."



Vous l’aurez compris : un vrai travail d’archéologue. Mais la réussite de cette opération n’est pas garantie. C’est la grande inconnue comme l’explique maître Jean-Philippe Mayence, le conseil des familles concernées : " Ça va être difficile mais nous avons déjà pas mal d’éléments qui nous permettent d’espérer que l’on puisse aboutir à des résultats positifs. Maintenant la seule évidence, c’est que l’on ne sait pas ce que l’on va y trouver. C’est quelque chose que nous devons admettre et que toutes ces familles ont accepté parce qu’elles en ont été informées."



Parmi les mineurs non identifiés figurent douze Italiens, deux Belges, un Allemand, un Algérien et un Grec.



Les exhumations commenceront le 4 octobre et les experts espèrent avoir terminé l’opération pour la prochaine commémoration en août 2022.