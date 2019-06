Mobilisation des blouses blanches: arrêt de travail au Grand Hôpital de Charleroi

Une minute de silence et la déléguée CNE prend la parole: "Trop, c'est trop! " Mario est hospitalisé en oncologie depuis plusieurs mois. Et il remarque ce stress, permanent : "Tout le monde fait son possible... Mais depuis que je viens, ils sont toujours débordés. Pourtant, ils sauvent des vies! "

Ils n' en peuvent plus. Le personnel infirmier et aide-soignant se mobilise. Il y a trop de travail et pas assez de personnel, selon eux. Reportage sur le site Notre Dame, du Grand Hôpital de Charleroi.

lls étaient une centaine à avoir arrêté le travail pendant 15 minutes pour protester. - © Sarah Devaux

Alors face à ce manque de personnel, l'attente peut parfois sembler interminable. Solange, une autre patiente, témoigne : "Quand on a besoin d'eux, ils ne savent pas venir tout de suite. Bien souvent, je vois qu'ils courent partout et tout le temps. Je les vois! Ils essayent d'aller le plus vite possible pour soigner les gens mais bien souvent on doit patienter parce qu'il y a plus urgent que nous." Cela dit, ces deux patients comprennent et soutiennent le mouvement des blouses blanches.

Ce n'est pas le cas de tout le monde. "Quand on est malade, on n'est pas bien. On a moins de patience. Alors certains, pressés, se montrent agressifs", explique Françoise Lévêque, infirmière depuis 30 ans et déléguée CNE.