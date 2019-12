Blicquy : un masque celtique reconnu Trésor de la Fédération Wallonie-Bruxelles

En cette fin d’année 2019, sept œuvres historiques ont été reconnues comme Trésors de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Parmi celles-ci, un masque celtique découvert à Blicquy durant des fouilles archéologiques en 2003.

Ses onze centimètres de haut n’impressionnent pas. Pourtant, cette pièce est d’une grande rareté. "Ce qui est remarquable dans ce masque, c’est qu’il repose sur un mélange entre l’art celtique et l’art romain", explique Evelyne Gillet, directrice de l’archéosite d’Aubechies. "On a déjà retrouvé quelques masques semblables dans le nord de la France et en Belgique mais cela reste une pièce vraiment exceptionnelle." Ce masque en alliage cuivreux était probablement fait pour être exposé sur un support. On ne sait en revanche pas s'il se rapporte à un héros ou à une divinité.

Le masque n’a pas été retrouvé au hasard. Même si l’endroit est désormais un champ, les fouilles archéologiques se passaient dans l’enceinte d’un sanctuaire d’époque romaine. Il s'agirait donc d'une offrande, la religion étant très présente dans le quotidien de l'époque. "Dès le départ, on s’est rendu compte que c’est une pièce particulière. Les traits sont très spécifiques à l’influence celtique avec un visage large et carré ainsi qu'une chevelure peu détaillée." Pourtant, les celtes ne représentaient pratiquement jamais de forme humaine. C'est là plutôt une influence romaine qui a l'habitude de représenter ses divinités idéalisées et plus détaillées. "On aperçoit des cils finement gravés et surtout ses yeux qui sont incrustés de pâte de verre noire", précise Evelyne Gillet. "Avec cette pièce du Ier siècle, on est à la fin de la période gauloise et au début de la civilisation romaine. Le masque résume ces deux cultures en lui-même."

Pour être reconnu comme trésor, le masque profite de sa documentation archéologique qui l’associe à un contexte religieux. De plus, il est dans un bon état de conservation et sa rareté lui donne un avantage.