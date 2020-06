Bléharies : ils ont plus de 13.000 chats dans leur maison !

Cela fait plus de 10 ans que Jean Pierre et Sylvie collectionnent les objets à l’effigie du chat. Toutes les pièces de la maison sont désormais remplies de statuettes de chat. Au point que le couple commence à se sentir à l’étroit…

La première collection d’Europe.

"Bienvenue dans la maison du chat !" Jean Pierre nous accueille devant la petite porte en bois qui mène à son jardin. De l’extérieur, sa maison blanche ressemble à toutes les autres du quartier, mais une fois entré à l’intérieur, on se rend compte de l’ampleur de la collection. Toutes les pièces sont décorées à l’effigie du chat : le salon, les chambres, la cuisine et même… Les toilettes ! Le chat se décline de 1000 façons différentes : cravates, réveil, coussins, radio… Jean-Pierre et Sylvie chinent tous les week-ends pour trouver ces objets "d’après ce qu’on a entendu, on est la première collection d’Europe !"

Avec cette déco plus que chargée devant les yeux, les visiteurs se posent rapidement la question du ménage "comment on fait avec les poussières ? C’est la première chose que tout le monde nous demande !" s’amuse Sylvie. Pas de secret, le couple prend le temps qu’il faut " 2 fois par semaine on essaye de faire un coin et puis un autre…"

Bien sûr, cette vie est loin d’être faite pour tout le monde, mais Jean Pierre assume " dans un sens on est des originaux oui, mais ça ne me dérange pas, au contraire ! Dans la vie, il faut un but. Pour certains ce sont les timbres, pour nous, ce sont les chats."

La plus grande collection se trouve au Guatemala. Une famille a réussi à rassembler 39.000 statuettes de chats.