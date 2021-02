Binche sans carnaval : triste et compliqué à vivre pour les amateurs de folklore

L’absence de carnaval est très difficile à vivre pour les Binchois. Si bien que certains pourraient être tentés de fêter, malgré tout, ce non-carnaval. Le parquet de Charleroi, dont dépend Binche, a donc estimé nécessaire de rappeler les règles : en rue, les rassemblements ne peuvent dépasser quatre personnes. Les familles ne peuvent accueillir chez elles qu’une seule personne. Et les déguisements seront interdits en rue. De même que la consommation de boissons alcoolisées. La police sera vigilante.



Les carnavals alternatifs ne seront donc pas tolérés et aucune exception ne sera accordée aux amoureux du folklore.



Du coup, ce dimanche, le silence régnait à Binche. Dans le ciel, le soleil était déjà haut lorsque, dans un café de la grand-place, un joueur de tambour battit toute sa tristesse de ne pouvoir jouer à l’extérieur. Sur le trottoir, des passants enchantés ont admiré le spectacle comme une bouffée d’oxygène. Plus loin, un homme gara son véhicule, en sortit et ouvrit son coffre pour en retirer son tambour. Alors, malgré la situation, c’était plus fort que lui : il joua les yeux au ciel pour ne pas laisser échapper une larme. En une minute, la police était sur place et lui demanda calmement de ranger son instrument. Dans le centre-ville, d’autres tambours calfeutrés se sont fait entendre derrière les portes closes. Ils disaient aux Binchois à quel point le carnaval était, est et sera toujours là.