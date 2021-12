Binche : pas de décision avant janvier en ce qui concerne la tenue du carnaval en 2022

La Ville de Binche communiquera la semaine du 17 janvier 2022 sur la possibilité d’organiser les festivités précarnavalesques, le Carnaval de Binche et les carnavals de l’entité. C’est ce que les autorités locales ont indiqué ce vendredi à l’issue d’une réunion entre les autorités, l’Association de défense du folklore (ADF) et la police.



Selon la Ville, "Si les données sanitaires nous permettent de les organiser, un nouveau calendrier sera dressé en collaboration avec l’ensemble des parties concernées. Mais, au vu du protocole actuel, il nous est impossible d’autoriser la tenue des festivités précarnavalesques qui auraient dû avoir lieu dans l’entité jusqu’au 28 janvier inclus. Par ailleurs, les décisions qui seront prises pour le Carnaval de Binche n’impliquent pas qu’elles seront identiques pour les carnavals de l’entité se tenant plus tard dans la saison", précise le communiqué.



"Nous y croyons encore", avancent les autorités locales, tout en restant prudentes. Depuis le pic de fin novembre, "les chiffres vont dans le bon sens. Dans le même temps, le taux de vaccination dans l’entité binchoise n’a cessé d’augmenter."



En 2021, toutes les festivités carnavalesques de l’entité de Binche avaient été annulées.