Binche : les pompiers de la ville s’impatientent de ne pas toujours intervenir au mieux

Les pompiers locaux ont manifesté, samedi dernier, au cœur du marché de la cité des gilles. Ils voulaient sensibiliser le public à une situation qui ne leur permet pas de servir au mieux la population de Binche et des environs. Ils manquent d’officiers et de sous-officiers. Légalement, chaque intervention du service d’incendie doit être encadrée par un sous-officier et un officier. Mais ces gradés étant trop peu nombreux, cela est matériellement impossible. Pour certaines interventions, il faut donc renoncer à sortir et faire appel à la caserne de La Louvière qui est plus lointaine.



Les pompiers binchois, qui dénoncent cette situation depuis un certain temps, commencent à s’impatienter. Le bourgmestre de Binche, Laurent Devin (PS), a réagi et annoncé que les problèmes des hommes du feu seraient mis à l’ordre du jour du conseil communal de ce mardi 15 juin.