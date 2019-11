Binche : les finances communales en boni favorisent les projets

Le conseil communal de Binche a approuvé le budget annuel de la Ville. Un budget qui est en boni de plus de 200.000 euros, pour un boni cumulé de près de six millions d’euros. Des bénéfices qui vont permettre aux élus de lancer de nouveaux investissements dans divers secteurs.



Laurent Devin, le bourgmestre (PS) explique le secret de cette gestion positive de manière très simple : "La recette binchoise c’est de considérer le budget de la ville de Binche comme le budget de sa famille. Et c’est vraiment de se dire qu’on travaille en bon père de famille. C’est-à-dire qu’on constitue d’abord des réserves. Et nous avons, pour l’année 2020, deux poches déjà créées : l’une de 500.000 euros pour la Ville et une autre de 500.000 euros pour le CPAS en cas de coup dur. A partir de là, on voit ce qui peut arriver et ce que nous pouvons faire. Et donc, d’un côté, nous avons l’ordinaire ou comment peut fonctionner la ville et donc, en matière de personnel et de fonctionnement, il n’y a pas d’augmentation. Nous travaillons avec ce que nous avons pour rencontrer les objectifs que nous avons décidés avec la population. Ensuite, on ne peut pas rendre de budget en déficit. C’est un principe ici à la ville de Binche et donc nous annonçons aujourd’hui un budget avec plus de 200.000 euros de boni. Et nous avons des réserves, sur le côté, de plus de cinq millions d’euros. Et le boni que nous allons faire en fin d’année parce que, inévitablement, nous n’allons pas tout dépenser, eh bien nous l’investirons pour des projets l’an prochain. Bonne nouvelle aussi : nous allons maintenir les mêmes taxes, rien ne va augmenter en la matière pour ce qui concerne l’IPP, l’Impôt des Personnes Physiques ou la taxe poubelles par exemple."