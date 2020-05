Binche : le musée du masque se visitera à nouveau dès ce 19 mai… avec un masque !

Comme pour beaucoup d’autres musées, les décisions du dernier CNS, Conseil National de Sécurité, ont rassuré les responsables du Musée International du Carnaval et du Masque à Binche. Dans un communiqué envoyé à la presse, ils annoncent ainsi la réouverture du lieu pour ce mardi 19 mai. Mais l’accès au musée ne ressemblera évidemment pas du tout à ce qui pouvait se faire avant l’arrivée de la pandémie du coronavirus covid-19.



Ainsi, les visites se feront uniquement sur réservation préalable en mentionnant le jour et l’heure à laquelle vous souhaitez faire votre visite ainsi que le nombre de personnes "accompagnantes". Et ces visites "sur commande" sont prévues tous les quarts d’heures du mardi au vendredi de 9h30 à 17h00 ainsi que le samedi et le dimanche de 10h30 à 17h00.



Les visiteurs seront accueillis par petits groupes de cinq personnes maximum moyennant le respect des normes de distanciation sociale en vigueur : 1m50 entre les visiteurs sauf pour les personnes d’une même famille qui feront leur visite ensemble et au même rythme. Un parcours de visite fléché et unidirectionnel a été mis en place pour éviter les croisements. Ce parcours emmènera le visiteur dans l’exposition temporaire "Ticuna – Peuple d’Amazonie" (prolongée jusqu’au 30 août) et dans la galerie permanente "Masques aux cinq coins du Monde".



Le port du masque sanitaire sera obligatoire durant toute la durée de la visite. Il est donc vivement recommandé aux visiteurs de se munir de leur propre masque. Dans le cas contraire, un masque en tissu leur sera offert. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des visiteurs à l’entrée et à la sortie du musée avec usage obligatoire.



Le paiement des billets d’entrée se fera uniquement par Bancontact. La boutique sera également ouverte et le paiement se fera également uniquement par Bancontact.



L’équipe d’accueil du musée veillera à ce que toutes ces mesures soient scrupuleusement respectées. Il en va de la sécurité des visiteurs et de celle du personnel. Enfin, si toutes les dispositions seront également prises en termes de protection, nettoyage et désinfection des espaces usités, les espaces Cafétéria&Vestiaires seront inaccessibles.



Réservations par téléphone au 064/33.57.41 ou par e-mail à accueil@museedumasque.be dès le lundi 18 mai.





