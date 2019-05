Binche : le mouvement de grève se poursuit à la boulangerie Thirion

Le groupe Thirion va mal car les comptes de la boulangerie binchoise sont dans le rouge. L’entreprise accuse une dette de près d’un million et demi d’euros.



La direction cherche donc des investisseurs pour relancer l’activité mais les travailleurs s'impatientent. Et, depuis une semaine, l’atelier de production de Ressaix est à l’arrêt en guise de protestation.



Un nouveau vote a eu lieu ce mardi matin et c’est non à la reprise du travail lors du dépouillement des avis émis par les 70 travailleurs du groupe Thirion.



La grève entamée mardi dernier se poursuit donc car, selon Jeanine, responsable du personnel de vente, les conditions de travail sont insoutenables depuis que deux entrepreneurs du Brabant Wallon ont repris la société familiale il y a deux ans. Pour elle, « C’est la pression. On a l’impression d’être abandonnés. Moi ça fait 30 ans que je travaille ici et je suis toujours venue travailler avec le baume au cœur. Et, ici, depuis deux ans, c’est la catastrophe. Les fournisseurs viennent vers moi parce qu’ils me connaissent depuis trente ans et me demandent ce qu’il se passe. Les factures sont impayées… Je ne sais pas, je ne sais pas. »



La justice a nommé une administratrice pour vérifier les comptes de l’entreprise. Et essayer de rembourser les créanciers. Mais la faillite de maison Thirion semble inévitable. Et, si elle se confirme, Philippe Thirion, l’ancien directeur, serait prêt à reprendre les rênes de la société : « Je suis meurtri parce que c’est toujours mon bébé. Maintenant, si l’inéluctable devait arriver, la famille et moi-même allons tout faire pour reprendre le bébé. »



La famille Thirion a fait une première proposition qui a été refusée. Jointe par nos soins, la direction actuelle du groupe Thirion n’a pas souhaité faire de commentaires.



En attendant, plus aucun pain, plus aucune pâtisserie ne sort de l’atelier depuis une semaine. Les 18 boulangeries Thirion sont donc fermées. Elles se trouvent essentiellement dans la région du Centre, Mons et le Borinage.