Binche : la cité du gille deviendra-t-elle aussi la ville du gin ?

9.000 visiteurs ont pu découvrir des produits bien de chez nous lors du salon "C'est bon, c'est wallon" se tenait ce week-end au Louvexpo de La Louvière.



Certains produits exposés suscitaient l’étonnement. Ce fut le cas pour du quinoa liégeois ou du gin fabriqué dans la région du Centre. Car, le "Gin de Binche ", c’est son nom, a été lancé fin de l'année dernière par Jerôme et Celine Urbain.



Pour Jérôme Urbain, "C’est pas évident de se démarquer et c’est bien justement pour ça que l’on a voulu marquer notre gin sur l’orange sanguine. Et le relier ainsi au patrimoine de notre ville qui est connu au-delà de ses ramparts. Et donc c’est vrai que cela nous permet de décaler le produit et le mettre un peu en avant par rapport à toute une série de choses qui se font. On a aussi joué sur le côté local et donc tout est fabriqué dans la région : même les verres par exemple."



Céline Urbain, elle, propose des pistes pour le déguster de manière idéale : "avec un zeste d’orange, des baies de genévriers un peu écrasées et du tonic neutre car c’est déjà un gin très aromatisé."



Certains visiteurs du salon ont même remarqué que les créateurs du " gin de Binche " avaient poussé le concept jusqu’au bout avec le packaging qui reprend les armoiries et la bouteille qui rappelle un peu le pavé binchois.