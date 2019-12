Binche : la carte postale de 1909 a trouvé un destinataire

On vous en a parlé dernièrement : une carte postale de 1909, qui n’avait jamais été expédiée, avait été retrouvée dans un bureau postal de Binche. Elle était adressée à Jeanne Gallez, une adolescente de 16 ans qui vivait alors chez ses parents à Binche.



Les recherches de B-Post ont permis d’apprendre que la destinataire de la carte avait ensuite déménagé à Solre-sur-Sambre. Et ensuite à Enghien. Et c’est son petit-fils, Jacques Fourmentin, qui s’est manifesté auprès de B-Post pour signaler que Jeanne Gallez était sa grand-mère, faire-part de décès à l’appui.



La carte postale lui a donc été remise. L’occasion pour lui de se replonger dans les souvenirs d’une grand-mère réservée avec laquelle il buvait le thé une fois par semaine.