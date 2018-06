Binche est en deuil du sculpteur et artisan des masques de gilles Christophe Pourbaix

Christophe Pourbaix est décédé mercredi des suites d’une longue maladie à l’âge de 52 ans. Il était le fils de Jean-Luc Pourbaix qui, en 1975, avait rapatrié à Binche la fabrication des masques aux moustaches et lunettes vertes qui, jusque-là, avaient été confectionnés en Allemagne, en Suisse, puis en France. Quelques années plus tard, Christophe avait repris la succession aux côtés de son père dans la réalisation de ces masques portés par les gilles de Binche le mardi gras tôt matin avant qu’ils ne soient reçus à l’hôtel de ville pour la remise des médailles.

On se souvient que, en octobre dernier, l’atelier des Pourbaix avait été complètement détruit par les flammes en plein centre de Binche. Avec son père Jean-Louis et son frère Xavier, et malgré la maladie qui le handicapait fortement, Christophe avait mis les bouchées doubles pour pouvoir reconstituer un stock suffisant pour le carnaval 2018.

C’est aussi le dessinateur et sculpteur Christophe Pourbaix qui était le créateur des statues du Marin, du Pierrot, de l’Arlequin, du Tamboureur, du Joueur de Viole et du Musicien. Des véritables monuments disséminés dans toute la ville et laissés à l’admiration des visiteurs. Une reconnaissance inestimable pour un artiste.

En février 2016, la journaliste Joëlle Meert s'était penchée sur ce métier de créateur de masques et Christophe Pourbaix l'avait accueillie dans son atelier. Le reportage est à revoir dans la vidéo ci-dessous.