Binche : "Eddy le boucher" se prépare au passage du Tour de France

C’est assurément l’évènement de l’année à Binche (à part peut-être le carnaval) : le Tour de France passera par la cité des Gilles le 8 juillet. La 3e étape partira de Binche, direction Épernay, lundi prochain. Une première ! Alors forcément, les Binchous sont tout fous… A commencer par Eddy, le boucher. Il a customisé sa vitrine pour l’occasion avec une maquette du Tour de France de collection.

La caravane du tour miniature de 1957

C’est sans doute LE slogan qui a longtemps résonné au passage de la caravane, le fameux "Rodania". Mais parmi les marques présentes sur la maquette d’Eddy, beaucoup ont disparu ou sont moins connues aujourd’hui. Et pour cause, la caravane exposée date de 1957. "Il y a Banania, Cochonou, tout de l’ancien", précise fièrement Eddy Cornu. Le vrai Eddy est là aussi, en tenue. Il franchit la ligne d’arrivée. "C’est grâce à lui que je m’appelle Eddy. Je suis né en 69, l’année de la 1re victoire d’Eddy Merckx au Tour de France. Ma mère était enceinte de jumeaux et mon papa a dit 'le 1er qui sort, ce sera Eddy'. C’était moi."