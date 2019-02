Binche : 34 nouvelles caméras de surveillance installées pour le carnaval

A l’approche du carnaval, les autorités de la ville de Binche ont renforcé leur dispositif de sécurité. 34 nouvelles caméras de surveillance ont été installées dans la ville. Celles-ci serviront pour les festivités carnavalesques proches mais aussi pour le passage du Tour de France en juillet.



C'est dans les murs de l’hôtel de police de Ressaix que se trouve le PC opérations. Dans une salle, les policiers ne surveillent pas moins d'une quarantaine d'écrans qui permettent de capter immédiatement le moindre problème en ville.



Laurent Rasps, le chef de corps de la zone de police Binche-Anderlues, précise : "Tous les ans, on essaie d’améliorer notre service d’ordre et notre présence sur le terrain. Cette année, cela va être concrétisé par de nouvelles caméras urbaines. La Ville investit dans un nouveau système de caméras qui pourra porter le nombre à septante à terme et, pour le centre-ville, on sera autour de cinquante."



Cet investissement permet à la Ville d'accroitre son niveau de sécurité. Et, si on y ajoute les pompiers et les intervenants de la Croix-Rouge, le dispositif est prêt et rodé pour le carnaval. Après le carnaval, ce sont d'autres événements qui seront sous surveillance comme les concerts et le Tour de France. Laurent Devin, le bourgmestre (PS) de Binche le confirme : "Effectivement, avec ce dispositif, nous répondons également en quelque sorte à un cahier de charges en matière de sécurité pour une organisation du niveau mondial du Tour de France."



Quant à la Croix-Rouge elle a indiqué qu'un véritable petit hôpital de campagne sera installé dès dimanche dans les locaux de l'Athénée de Binche. Le dispositif sera composé de cinq ambulances, neuf équipes d'intervention, du poste de commandement et d'un poste de soins d'urgence installé dans l'hôtel de ville de Binche.