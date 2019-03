Bilan positif pour la MIREC de Charleroi dont l'avenir devrait passer par le numérique

Le chômage est particulièrement élevé dans la région de Charleroi. Et pourtant il y a de l’emploi! En 2018, la MIREC, Mission Régionale pour l’Emploi à Charleroi, a permis à 850 personnes de retrouver un emploi durable.



Thierry Castagne connait très bien cette structure qui est un acteur clé de la réinsertion professionnelle à Charleroi. L’homme a dirigé Agoria, la fédération de l’industrie technologique qui en est l’un des partenaires.



Le secteur qu’il a représenté durant 28 ans recherche souvent des profils très pointus mais il s’intéresse aussi au public formé par la MIREC. Un public qu’il faut, dit-il, accompagner pour qu’il trouve sa place en entreprise à l’ère du numérique. Il précise : "L’évolution technologique mais surtout digitale impacte tous les métiers. Une étude récente d’Agoria montre l’importance de la qualification, de la formation permanente et de la reconversion des compétences. Et la mission régionale a un rôle-clé à jouer dans ce domaine-là parce que la fracture sociale et numérique pour les plus fragilisés est encore beaucoup plus une menace. Et il faut vraiment que la mission régionale, comme d’autres acteurs de l’insertion et de l’accompagnement social se saisisse de cette question avec les centres de compétence. Si on regarde les opérateurs de production ou les mécaniciens industriels, vous avez des interfaces numériques aujourd’hui : des tours à commande numérique, des fraiseuses à commande numérique, toutes les machines-outils à commande numérique. Les interfaces sur des tablettes pour le contrôle de qualité ou pour tout ce qui est le suivi de la production en entreprise. Donc le numérique est omniprésent. Et donc il est important de pouvoir offrir des formations et un accompagnement aussi social aux plus fragilisés pour leur permettre d’appréhender le numérique dans leurs compétences à côté des compétences industrielles classiques."



Vous l’aurez compris : pour améliorer encore le sort professionnel des personnes qui s’inscrivent à la MIREC, un virage numérique semble devoir s’imposer dans un futur proche.