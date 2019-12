Bientôt une nouvelle vie pour le site des anciennes verreries Houtart à La Louvière

L’ancien site industriel des Verreries Houtart à La Louvière, situé juste à côté de la piscine "Le Point d’Eau" et à proximité de la gare du centre, va bientôt connaître une nouvelle vie.



Mais, avant cela, la société Spaque va commencer, cette semaine, à démolir certains anciens bâtiments. Puis, elle entamera une étude des sols et des eaux souterraines en vue d’entreprendre l’assainissement et la dépollution du site.



Ces bâtiments construits sur plus de deux hectares ont accueilli des activités de verreries dès le milieu du 19e siècle. Puis, successivement, s’y sont installés un marchand de bois, une fonderie et un dépôt de charbon.



La ville envisage désormais d’y créer une petite zone d’activités de loisirs en lien avec le Point d’Eau voisin.