Bientôt la fin de la pollution aux billes en plastique dans la Sennette à Ecaussinnes ?

Le dossier de la pollution aux billes en plastique dans la Sennette à Ecaussinnes se rapproche d’une issue favorable : les permis d’exploitation des entreprises impliquées dans des rejets de billes en polymère dans la Senette devraient être modifiés. "C’est la fin de l’impunité pour les industriels impliqués dans les contaminations des cours d’eau par des pertes de leurs produits, soit des pellets polymères", ont indiqué les autorités communales d’Ecaussinnes.



Les entreprises Total Petrochemicals, Katoen Natie, Vos Logistics et Feluy Service Centre devraient voir les conditions de leurs permis d’exploitation modifiées et leurs activités beaucoup plus drastiquement encadrées. Il s’agit par exemple d’imposer des équipements supplémentaires, des mesures de contrôle ou de nettoyer les voiries et abords, ont précisé les instances d’Ecaussinnes.



"Une procédure 'article 65' visant à modifier les permis a été activée avec le soutien du cabinet de la ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier", ont indiqué les responsables communaux. Une enquête publique se tiendra jusqu’au 13 juillet.



La décision finale quant aux potentielles modifications de permis reviendra à la Région wallonne pour l’entreprise Total Petrochemicals, à la commune d’Ecaussinnes pour Katoen Natie et Vos Logistics, et à la commune de Seneffe pour Feluy Service Centre.