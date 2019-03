Biennale 2018-2019 : l'art habite la ville de Mons

Cela fait plusieurs jours que les montois les ont découvertes sur les murs de plusieurs maisons ou quartiers. Des fresques géantes, colorées et pleines de vie. C'est le coup d'envoi ce week-end du projet "L'art habite la ville", projet culturel de la Fondation Mons 2025 en collaboration avec de nombreux acteurs locaux, entreprises, écoles notamment. Le projet vous propose un parcours à explorer dans différents quartiers de la Cité du Doudou. La ville comme véritable terrain de jeux pour intriguer, interpeller et tenter de sublimer. "Notre objectif" explique Caroline Kadziolas, secrétaire générale de la Fondation, "c'est que les habitants s'approprient les oeuvres, les photos, les sculptures installées dans leur quartier. Que l'art continue à (ré)enchanter la cité."

"La petite fille aux papillons" sur ordinateur - © RTBF

C'est le défi que relève à chaque fois l'artiste français David Mesguich. Cette fois, c'est dans les locaux de l'entreprise montoise Façozinc qu'il est en plein travail, en pleine création aidé par des soudeurs de l'entreprise et des élèves de l'école de promotion sociale. L'entreprise a offert les matériaux pour une oeuvre qui ne sera achevée qu'au mois de mai, "La petite fille aux papillons". Une sculpture en inox de 7 mètres de haut qui sera installée dans le Square Roosevelt entre la Collégiale Ste-Waudru et l'Artothèque. "Pour l'instant" nous explique David Mesguich, "il s'agit de commencer à assembler des triangles en inox et il y en a 1800." Le travail est colossal et la collaboration assez inédite aussi pour Sébastien Moulin, ingénieur-architecte du Bureau d'études montois WAX, "notre rôle a été d'accompagner l'artiste pour tout ce qui concerne la résistance du matériau, sa solidité et sa sécurité aussi puisque l'oeuvre sera installée dans l'espace public tout en respectant sa volonté artistique." La sculpture représentera une petite fille assise sur ses genoux, des papillons virevoltant autour d'elles. Elle tient dans ses mains une paire de ciseaux qu'elle est en train de casser. Une oeuvre monumentale pleine de poésie basée sur le dicton "avoir des papillons dans le ventre". Elle se veut symbole de résistance et de durée.