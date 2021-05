Besoin de parler ? Le CPAS de la Ville de Mons est à votre écoute

Angoisse, solitude, perte de contacts sociaux, le climat actuel est propice à ce genre d’émotions. Pour en parler et se faire aider, le CPAS de la Ville de Mons propose à ses habitants une aide par téléphone. Le but, trouver des solutions et surtout, orienter les bénéficiaires vers un professionnel adéquat, comme un psychologue par exemple. " Un entretien, c’est essentiellement de l’écoute" explique Julie Richez, coordinatrice de la cellule "bien-être". " On laisse à la personne la possibilité d’expliquer ses difficultés et ses ressentis. On est dans la perte de revenus, la perte de repère, les problèmes financiers liés à la crise… A partir de là, on va leur proposer différentes pistes pour trouver des solutions en les accompagnants tout au long du processus" termine la coordinatrice. La permanence s’organise entre 08h00 et 12h00, le mardi et le jeudi, par téléphone au numéro suivant : 0471/66.64.51.

Un sms ou un message sur Whats’app

Une autre initiative, toujours en lien avec la cellule "bien-être" du CPAS de la Ville de Mons : le projet "Deter". Organisé par le CHU Ambroise Paré, ce sont les jeunes de 15 à 25 ans qui sont visés via des canaux de communication qu’ils connaissent bien. "Il n’est parfois pas facile de franchir une porte, alors on propose aux jeunes de nous écrire" explique Antoine Pecher, responsable du projet. "L’objectif c’est de réorienter en donnant de bonnes adresses ou les coordonnées de personnes qualifiées. Cela peut se faire de manière très distante mais aussi sous forme d’un accompagnement. On peut rencontrer les bénéficiaires et faire un accompagnement en présentiel quand la situation le demande" termine Antoine Pecher.

La ligne est ouverte du lundi au vendredi entre 09h00 et 16h00 au 0485/67.36.64 ou en envoyant vos coordonnées par mail à deter@hap.be.