Bernissart: un parcours-spectacle fait revivre la découverte des iguanodons il y a 140 ans

L'entité de Bernissart est aussi appelée cité des Iguanodons. La raison est simple. Il y a 140 ans, 29 squelettes de ces dinosaures ont été découverts dans le sous-sol de Bernissart.

Ils ont été découverts à environ 350 mètres de profondeur, alors que des mineurs remontaient du charbon.

Et ce week-end, le musée de l'iguanodon proposait un parcours-spectacle faisant revivre la découverte des iguanodons, et faisant vivre le musée. Quatre sessions étaient organisées. Près de 300 personnes étaient inscrites au total.

"Nous sommes originaires de La Louvière et nous habitons Bernissart depuis quatre ans", expliquent Marie-Rose et David. "Ce parcours-spectacle était l'occasion de découvrir le musée. C'est par curiosité que nous avons décidé de venir, et pour les enfants aussi. Et comme c'est un parcours-spectacle, une comédie, c'est pas mal pour les enfants. Cela change d'une visite classique de musée. Et nous sommes certains qu'à la fin, ils auront plus appris. Et nous aussi d'ailleurs..."

Et effectivement, ce type de visite amuse et intéresse beaucoup le fils aîné de Marie-Rose et David, Sabian, 11 ans, émerveillé face à l'iguanodon reconstitué qu'il découvre à la fin du parcours-spectacle. "C'est quand même impressionnant", lâche le garçonnet. "Quand on visite un musée d'habitude, c'est pièce par pièce et beaucoup de blabla. Ici, c'est différent. C'était bien animé comme visite. Ça m'a vraiment plu."

Le parcours-spectacle proposé par le musée de l'Iguanodon de Bernissart a rencontré un véritable succès ce week-end. 200 personnes sont déjà inscrites sur une liste d'attente.