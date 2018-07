Bernissart: opération Eté solidaire pour 40 jeunes motivés

A Bernissart, la commune mise beaucoup sur cette opération. La preuve, elle a reçu des subsides pour 12 jeunes, elle a décidé d'en engager (sur fonds propres) une petite quarantaine parce que "c'est un vrai travail pour ces jeunes qui vont gagner un peu plus de 400 euros par mois" nous explique Glory Hoslet, la responsable du Plan de cohésion sociale, "mais c'est aussi un vrai travail social qui est effectué ici.Et ce type de projet apprend beaucoup à ces jeunes qui ont ensuite une autre image d'eux-mêmes" Ici comme dans d'autres communes, les jeunes remettent en état des locaux un peu délaissés, travaux de peinture mais aussi embellissement du quartier du Préau, quartier multiculturel où habitent d'ailleurs la plupart des jeunes occupés pendant ces vacances. "Gagner un peu d'argent, c'est ma première motivation" nous explique Fredo qui est du quartier et qui s'occupe de désherber les trottoirs avec ses copains. "Mais comme j'habite aussi dans cette cité, c'est aussi pour qu'elle soit plus belle." Mathilde a postulé et elle a été engagé elle-aussi, "je veux passer mon permis donc c'est sûr que ce que je vais gagner va m'aider."

Des travailleurs sociaux de l'AMO Graine entourent ces jeunes et ici, on préfère dire "quartier du Préau" plutôt que "cité". C'est qu'on n'a pas toujours parlé en bien de ce coin de Bernissart où les jeunes nous reçoivent pourtant avec un énorme sourire et l'envie de montrer leur motivation. "Nous sommes aussi super bien accueillis par les résidents du quartier" nous confirme Louis, un grand gaillard qui remplit sa brouette d'herbes séchées par le soleil, "des habitants nous donnent à manger, à boire aussi car avec la chaleur, ce n'est pas évident." Madison, 21 ans, est enchantée : "on forme un très bon groupe, nous sommes hyper motivés."

Mathilde travaille pour se payer le permis - © RTBF

Rien ne vaut le travail en groupe - © RTBF

Je ne pensais pas être aussi surprise positivement par ces jeunes

Et cette motivation, les "voisins" la ressentent. Sylvie habite dans le building qui abrite le local du Préau. "Avant de les voir travailler" nous dit-elle, "je ne pensais pas qu'ils s'organiseraient aussi bien. Je les vois, je les entends. ils sont très polis et très corrects, je ne pensais pas que ce serait aussi bien, franchement je suis étonnée." Les jeunes ont nettoyé aussi la cour des maisons qui abritent les aînés du quartier et René n'est pas le dernier à les encourager: "ils sont volontaires, ils ont fait du bon travail et c'est pour cela que je les récompense (en leur préparant une tarte...), j'aime bien être en bonne entente avec tous ces jeunes parce qu'ils ne sont pas tous mauvais et il faut les encourager. Quand ils me voient, ils crient papy, papy. C'est bien."

En commençant leur semaine, les jeunes doivent signer une charte dans laquelle sont repris plusieurs règles à respecter comme le respect des horaires de travail, le respect des autres et de l'environnement, du matériel qu'on met à leur disposition. Pas question d'utiliser son GSM et de fumer sauf durant les pauses. Une première expérience professionnelle qui aidera sûrement ces jeunes à avoir confiance en eux, à se sentir utiles et à avoir une meilleure image d'eux-mêmes.