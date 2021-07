Beloeil: équilibre et saveurs bientôt au menu du CPAS

Les repas du CPAS de Beloeil seront bientôt de nouveau concoctés par un chef et non plus par une firme extérieure. Le président du CPAS de Beloeil, Christian Vandeputte, par ailleurs professeur d'hôtellerie à Ath a décidé de reprendre la main. Depuis quelques années, les plats destinés aux maisons de retraite, aux personnes âgées à domicile, aux écoles et aux crèches avaient été confiés à une firme extérieure. A partir de janvier prochain, l'accent sera donc mis sur l'équilibre et les saveurs, et si possible, avec des producteurs locaux.