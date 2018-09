Beloeil : 6 listes pour 23 sièges

Beloeil, son château, son parc, ses villages ruraux paisibles mais une vie politique parfois à rebondissements. Les changements de majorité et de partis ne sont pas rares.

2 listes pour les élections communales en 2000, 5 en 2006 et en 2018 : 6 ! Le tout pour 23 sièges... Et effectivement, le jeu est sans doute un peu plus ouvert, avec toutefois deux blocs autour desquels devraient tourner la prochaine coalition.

D'une part, la liste socialiste qui avait repris le mayorat en 2006, est emmenée par le bourgmestre Luc Vansaingèle. Face à lui, une liste "Pour l'Avenir" , à présence MR et cdH, emmenée par le libéral Bastien Marlot et l'échevine cdH Lise Amorison.

Mais le premier échevin cdH Michel Dubois a lui aussi créé sa liste, appelée "Bel Elan". Il serait prêt dit-on à apporter son soutien au bourgmestre socialiste en place.

Et puis, face aux habitués des scrutins, on retrouve des listes citoyennes.

Deux listes citoyennes, complètes. Ce qui pourrait laisser apparaître qu'à Beloeil, on en a un peu assez des jeux politiques habituels. Il y a d'abord la liste "CAP Beloeil" emmenée par l'avocat Pierre-Marie Sprockeels, actif dans la vie associative et composée de novices en politique. Il y aura la liste "L'essentiel" conduite quant à elle par une figure connue de l'entité, Anthony Basilico, commerçant et accordéoniste et où on retrouve Emile Amorison, frère de l'échevine cdH. Beloeil a aussi son affaire de famille.

Ces deux listes pourraient décrocher des sièges et perturber le jeu des alliances.

A noter aussi: une liste d'extrême-droite déposée par le micro-parti NATION avec un seul candidat.