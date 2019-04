Belœil: ouverture du château reportée au treize avril

Des travaux à l'intérieur du bâtiment sont en cours depuis plusieurs mois. Au-delà d'une simple rénovation, le prince Michel de Ligne explique qu'une inondation a causé beaucoup de dégâts. "Un membre a fait une mauvaise manœuvre au deuxième étage qui a répandu de l'eau sur toute la hauteur du château", explique le prince. "On a dû déplacer des tableaux, nettoyer les murs, traiter les tapisseries... Beaucoup de réparations ont dû être faites. Mais tant que les travaux de restauration ne sont pas terminés, on ne pouvait pas accueillir les touristes."

Les marbriers voient le bout de leur chantier. - © Bruno Strebelle

Un nouveau carrelage est posé dans le hall d'entrée et dans le pallier du premier étage sur un total de 120m². Le damier de marbre et de carrelage est parfaitement identique à l'ancien revêtement. "On doit mesurer au millimètre dans chaque coin pour respecter les plans", explique Christophe Delgrange, marbrier depuis 35 ans. "Quand je dois faire une découpe, je fais un gabarit et j'ai parfois plusieurs découpes à faire sur une même pierre. Certaines découpes prennent plus de 10 minutes avant d'être bonnes donc il faut être minutieux".

"Le Relais du Maréchal", la taverne-restaurant dans la cour de château, a bien commencé sa saison le 30 mars.