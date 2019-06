Bébé arrive: les parents se préparent à l'allaitement

C’est une étape stressante et parfois appréhendée par les futurs parents : la venue d’un premier enfant est synonyme de chamboulements. Alors pour les encadrer au mieux, des préparations existent. A Charleroi, le service "plume" aide maman et papa à être fin prêts, plusieurs semaines avant l’accouchement. Nous avons assisté à une séance de préparation à l’allaitement au Grand Hôpital de Charleroi.

Poser ses questions avant, pour plus de sérénité pendant

Votre nouveau-né a poussé son premier cri… Vous voilà propulsés au rang de parents. Pour Gwenaëlle, enceinte de 8 mois, cet allaitement sera une grande première : "je n’ai pas allaité mes deux grands mais pour le petit dernier, j’aimerais essayer", nous explique-t-elle. Une préparation s’impose donc. Car les questions sont nombreuses : "mon bébé a-t-il assez bu ? Est-ce que je le positionne bien ? Combien de temps le lait 'tiré' est-il bon ?", nous énumère Monique Colson, la cheffe des sages-femmes du GHdC

Une préparation plus importante vu le séjour raccourci à la maternité

"Aujourd’hui, poursuit Monique Colson, les jeunes mamans ne restent que 48 heures à la maternité. Les premières 24 heures après l’accouchement, elles sont chamboulées. La montée de lait n’arrive qu’après 3 jours en moyenne et elles sont rentrées chez elle. D’où l’importance de préparer ce moment avant."

Pour Gwenaëlle, c’est une manière d’envisager cette étape avec plus de sérénité. "Je pose mes questions maintenant, à tête reposée, pour ne plus me tracasser par la suite et laisser aller les choses le plus naturellement du monde."

Une consultation qui commence dès la 28e semaine de grossesse, pour se terminer à la maison, une fois que parents et bébés sont installés.