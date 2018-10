Beaumont : majorité absolue pour "ICI"

Le groupe politique "ICI" gagne 65,49% des voix et aura désormais 14 sièges au conseil communal. Le dauphin de Charles Dupuis lors des élections de 2012, Bruno Lambert, est tête de liste et conserve donc, avec les membres de son groupe, la courte majorité absolue de 2012. Le groupe "ARC", avec pour tête de liste Serge Delauw, obtient 18,60% des voix et 3 sièges. Quant à la liste à tendance socialiste "UNI", elle décroche 13,44% des voix et 2 sièges. Le PP arrive dernier avec 2,47%.