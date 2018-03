Beaumont: Bastien Baix est prêt à partir pour Mars après un passage aux Etats-Unis

Un groupe de huit étudiants et chercheurs de l'UCL, l’Université Catholique de Louvain, sont sélectionnés pour simuler une présence sur la planète rouge. Parmi eux, Bastien Baix est de Beaumont et il étudie dans le but de devenir ingénieur civil.

Tout le monde part ce jeudi pour les Etats-Unis où deux semaines de simulation sont prévues.

Ils vont vivre dans une station localisée dans le désert de l’Utah. Et, pendant deux semaines, ils vont mener des expériences scientifiques pour préparer une réelle mission sur la planète Mars.

La station est occupée toute l'année par des groupes qui se succèdent. Place aux Belges pour qui le programme d'expérience est chargé avec de l'analyse de sol, de la botanique pour faire pousser des plantes dans des milieux difficiles ou faire du pain sans levure et dans des températures extrêmes.

L'ingénieur de bord Bastien Baix connaît déjà son plan d’actions : "Moi mon expérience, ça va être de cartographier à la fois les environs de la base et la base elle-même à l’aide d’un drone. Donc, le drone équipé d’une caméra permet de prendre pas mal de prises de vues en trois dimensions."

L'expérience sera aussi humaine car huit personnes vivant dans un petit espace pendant deux semaines, ça crée des tensions. La recherche, c'est aussi comment vivre ensemble sur Mars ou ailleurs.