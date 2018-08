Beaucoup de soleil mais peu de vent, nos éoliennes tournent au ralenti

Pas une fatalité

Pourtant, pas de raisons de s'alarmer. L'énergie renouvelable gardera quand même sa part dans la production d'électricité du pays. Comment est-ce possible ? Tout simplement parce que l'énergie verte doit être considérée comme un tout. Par exemple, l'énergie solaire a très bien marché cette année avec 20% de productivité en plus. Elle ne permet pas encore de compenser totalement la diminution de l'éolien. Mais le secteur photovoltaïque continue de se développer et pourrait rattraper la capacité éolienne dans les prochaines années. Il devient aussi financièrement accessible pour de plus en plus de particuliers et d'entreprises.